Космонавты РФ установят рекорд по длительности пребывания на МКС во время одного полета

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин готовятся установить рекорд по продолжительности пребывания на МКС. На данный момент он принадлежит Петру Дуброву, который провел на станции 355 суток 3 часа 45 минут и 21 секунду.

Прокопьеву и Петелину осталось менее 15 часов до повторения этого результата. А их отбытие с МКС намечено на 27 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.