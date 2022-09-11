Американская компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, которая выведет на орбиту более 30 микроспутников Starlink. В космосе летают уже около 2,5 тысячи таких аппаратов. Сеть должна обеспечить высокоскоростной доступ к интернету там, где он был ненадежным, дорогим или недоступным.

Ракету запустили с мыса Канаверал. Первая ступень Falcon 9, которая раньше использовалась в 13 запусках, позже вернется на Землю. Она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.