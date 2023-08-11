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11 августа, 18:15

Спорт

Новости часа: РФ уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25"

Новости часа: РФ уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25"

Станция "Луна-25" сядет на естественный спутник Земли 21 августа

"Луна-25" сядет на естественный спутник Земли 21 августа

Москвичам рассказали, где лучше всего наблюдать за метеорным потоком Персеиды

Ракета "Союз" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный

Новости часа: ракета "Союз-2.1б" с межпланетной станцией "Луна-25" допущена к старту

Новости часа: киевский район Донецка дважды подвергся обстрелу кассетными боеприпасами

"Актуальный репортаж": запуск аппарата "Луна-25" состоится в ночь на 11 августа

"Роскосмос" сообщил, что проект ракеты-носителя "Енисей" скоро отправят на согласование

Запуск орбитального аппарата "Луна-25" состоится в ночь на 11 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ официально уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25". Об этом заявили в МИД России.

Москвичей предупреждают о фейках в интернете о событиях в столице. Об этом сообщила городская прокуратура.

Россиянин Ян Непомнящий вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Непомнящий выиграл обе партии в рапид (25 минут + 10 секунд на ход).

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наукабезопасностьспортвидеоСветлана Ключникова
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