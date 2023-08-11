Новости часа: РФ уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ официально уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25". Об этом заявили в МИД России.

Москвичей предупреждают о фейках в интернете о событиях в столице. Об этом сообщила городская прокуратура.

Россиянин Ян Непомнящий вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Непомнящий выиграл обе партии в рапид (25 минут + 10 секунд на ход).