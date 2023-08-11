"Луна-25" сядет на естественный спутник Земли 21 августа

Ранним утром 11 августа стартовала первая в истории современной России лунная миссия. Межпланетную станцию "Луна-25" отправили в космос на ракете-носителе "Союз" с космодрома "Восточный". Мягкую посадку на спутник ожидают 21 августа.

На данный момент станция движется к Луне, а ее полетом управляют с Земли. Аппарат будет изучать природные ресурсы и воздействие на поверхность Луны электромагнитных излучений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.