11:30Наука
"Луна-25" сядет на естественный спутник Земли 21 августа
Ранним утром 11 августа стартовала первая в истории современной России лунная миссия. Межпланетную станцию "Луна-25" отправили в космос на ракете-носителе "Союз" с космодрома "Восточный". Мягкую посадку на спутник ожидают 21 августа.
На данный момент станция движется к Луне, а ее полетом управляют с Земли. Аппарат будет изучать природные ресурсы и воздействие на поверхность Луны электромагнитных излучений.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.