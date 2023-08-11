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Москвичам рассказали, где лучше всего наблюдать за метеорным потоком Персеиды

Москвичам рассказали, где лучше всего наблюдать за метеорным потоком Персеиды

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В Московском планетарии предстоящую ночь советуют провести за городом. Дело в том, что на небосклоне ожидается мощный звездный ливень. Речь идет о потоке Персеиды.

При отсутствии городской засветки и безоблачной погоде можно будет насчитать до 100 метеоров в час. Летят они со скоростью около 60 километров в секунду и сталкиваются с атмосферой на высоте около 80 километров. Частицы сгорают, образуя звездный дождь.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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