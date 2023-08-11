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Ракета "Союз" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Союз" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный

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Россия отправит свою миссию на Луну 11 августа

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"Роскосмос" в ночью на 11 августа дал старт лунной миссии – с космодрома Восточный успешно отправили в полет ракету "Союз" с автоматической станцией "Луна 25". И это первая подобная миссия в истории современной России.

Как сообщили в "Роскосмосе", станцию вывели на траекторию полета к Луне. Посадка намечена на 21 августа. Аппарат впервые прилунится не в экваториальной зоне, а на Южном полюсе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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