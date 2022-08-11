Ночью 12 августа наступит пик знаменитого летнего звездопада Персеиды. Наблюдать его смогут жители всего Северного полушария Земли. При благоприятных условиях и отсутствия городской подсветки, можно увидеть, как летят до 100 метеоров в час.

А еще будет последнее суперлуние 2022 года. Ночью спутник земли приблизится максимально близко – он будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем во время обычного полнолуния. Наблюдать его таким можно будет в 03:36 по московскому времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



