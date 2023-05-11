Европейские ученые пришли к выводу, что в космос нужно отправлять женские экипажи

В космические экспедиции к другим планетам нужно отправлять экипажи, состоящие только из женщин. К такому выводу пришли ученые Европейского космического агентства.

По мнению экспертов, для первого полета на Марс нужно отобрать именно женщин, поскольку они потребляют меньше кислорода, выделяют меньше углекислого газа и требуют меньше еды. Уже даже подсчитано, что все это позволит сэкономить около 158 миллионов долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



