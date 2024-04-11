Новости регионов: госкомиссия допустила ракету-носитель "Ангара-А5" до пуска c Восточного

Госкомиссия вновь допустила ракету-носитель "Ангара-А5" до пуска c Восточного. Данный тип ракет стартует с этого космодрома впервые, причем это будет третья попытка запуска ракеты.

Первый старт с Восточного изначально был назначен на 9 апреля, однако автоматика дала команду отбой пуска за две минуты до старта. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Пуск перенесли на 10 апреля, однако в назначенное время ракета вновь осталась на стартовом столе. Как сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, в этот раз произошел сбой системы контроля запуска двигателя.

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