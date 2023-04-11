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11 апреля, 17:30

M24.RU

Специалисты рассказали, какую подготовку проходят космонавты

Специалисты рассказали, какую подготовку проходят космонавты

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11 апреля в ТАСС в преддверии Дня космонавтики прошла пресс-конференция специалистов Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Об особенностях подготовки космонавтов для пилотируемых программ, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ рассказали:

  • начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов;
  • ведущий врач-невролог, врач экипажа Александр Васин;
  • ведущий специалист по подготовке космонавтов на транспортном пилотируемом корабле "Союз" Дмитрий Вовк;
  • начальник отделения по подготовке космонавтов на российском сегменте МКС Михаил Анацкий;
  • ведущий инженер по подготовке космонавтов к внекорабельной деятельности Максим Зайцев;
  • главный тренер-преподаватель по физической культуре Евгений Шемчук.
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