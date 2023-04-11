11 апреля, 17:30M24.RU
Специалисты рассказали, какую подготовку проходят космонавты
11 апреля в ТАСС в преддверии Дня космонавтики прошла пресс-конференция специалистов Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
Об особенностях подготовки космонавтов для пилотируемых программ, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ рассказали:
- начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов;
- ведущий врач-невролог, врач экипажа Александр Васин;
- ведущий специалист по подготовке космонавтов на транспортном пилотируемом корабле "Союз" Дмитрий Вовк;
- начальник отделения по подготовке космонавтов на российском сегменте МКС Михаил Анацкий;
- ведущий инженер по подготовке космонавтов к внекорабельной деятельности Максим Зайцев;
- главный тренер-преподаватель по физической культуре Евгений Шемчук.