Специалисты рассказали, какую подготовку проходят космонавты

11 апреля в ТАСС в преддверии Дня космонавтики прошла пресс-конференция специалистов Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Об особенностях подготовки космонавтов для пилотируемых программ, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ рассказали:

