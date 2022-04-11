Запуск миссии РФ на Марс возможен в 2026 году – Рогозин

Запуск российской автоматической миссии на Марс после разрыва сотрудничества с Европой по Exomars возможен в 2026 году. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.

В коллекции Морозовых, которая находится во Франции, есть частные экспонаты, здесь могут возникнуть проблемы с возвращением – Михаил Швыдкой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.