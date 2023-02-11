В "Роскосмосе" назвали причину разгерметизации "Прогресса МС-21"

Разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла из-за утечки в системе терморегулирования. Об этом заявили в "Роскосмосе".

То же самое произошло в декабре, когда на корабле "Союз МС-22" был поврежден радиатор. В госкорпорации надеются разобраться, не является ли это системной ошибкой. Для этого проверят материалы и технологии, используемые при сборке космических кораблей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

