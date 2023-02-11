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17:45

Наука

Новости часа: разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля

Новости часа: разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля

Новости часа: разгерметизация произошла на борту "Прогресса МС-21"

Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Корабль "Прогресс МС-22" начал стыковку с МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-22" вывели на орбиту

Космический грузовик "Прогресс МС-22" отправился к МКС

Метеорит пролетел в небе над Саудовской Аравией

Собянин: открыт прием заявок на участие в конкурсе на премию "Новатор Москвы"

Новости часа: подтверждена гибель россиянина при землетрясении в Турции

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от МКС

Разгерметизированный грузовой корабль "Прогресс МС-21" выведут с орбиты, как и планировалось, 18 февраля, сообщили в "Роскосмосе".

Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле со стороны ВСУ в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Реконструкция станции "Площадь трех вокзалов" МЦД-2 выполнена завершена на 70%, сообщили в столичном Дептрансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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