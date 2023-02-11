Новости часа: разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля

Разгерметизированный грузовой корабль "Прогресс МС-21" выведут с орбиты, как и планировалось, 18 февраля, сообщили в "Роскосмосе".

Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле со стороны ВСУ в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Реконструкция станции "Площадь трех вокзалов" МЦД-2 выполнена завершена на 70%, сообщили в столичном Дептрансе.

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