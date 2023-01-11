Новости часа: "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС после прибытия его замены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС спустя пару недель после прибытия его замены. Об этом заявила корпорация.

Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси реализацию взаимовыгодных проектов. Об этом сообщили в Кремле.

Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах России увеличен на 20%. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.