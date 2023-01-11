Новости часа: посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в Казахстане

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе Казахстана. Об этом сообщил "Роскосмос".

В новых регионах России с 1 января впервые вводится прожиточный минимум. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Жители новых регионов подали более двух тысяч заявлений на единое пособие. Об этом также рассказала Голикова.