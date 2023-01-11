Поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме

В Москву прилетел представитель NASA для обсуждения ситуации с поврежденным кораблем "Союз МС-22". "Роскосмос" объявил, что действующую миссию продлят на несколько месяцев. Неисправный аппарат спустят на Землю в беспилотном режиме, а экипаж останется на космической станции до прилета следующего "Союза".

В начале декабря 2022 года на российском модуле МКС вышла из строя система охлаждения. После аварии температура внутри "Союза" поднялась. Но в "Роскосмосе" заверили, что ситуация находится под контролем и космонавтам ничего не угрожает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.