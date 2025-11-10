Форма поиска по сайту

10 ноября, 08:00

Наука

Южнокорейские астрономы предположили "схлопывание" Вселенной

Южнокорейские астрономы предположили "схлопывание" Вселенной

Южнокорейские астрономы выдвинули гипотезу о возможном "схлопывании" Вселенной. По их мнению, она перестала ускоренно расширяться, перешла в фазу замедления и в конечном итоге может подвергнуться большому сжатию, вернувшись в состояние, аналогичное существовавшему до Большого взрыва.

Российские специалисты, включая астронома Дмитрия Лаврова, относятся к этой теории скептически. Они подчеркивают, что даже если гипотеза верна, процесс займет миллиарды лет и не представляет непосредственной опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

