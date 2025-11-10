Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:15

Мощная вспышка на Солнце уничтожила гигантский протуберанец

Ученые зафиксировали редкое астрономическое явление – мощная вспышка на Солнце полностью уничтожила гигантский протуберанец протяженностью около 300 тысяч километров. Подобные солнечные активности часто предшествуют магнитным бурям на Земле.

Специалисты отмечают, что в ближайшие дни люди могут испытывать слабость и недомогание из-за повышенной геомагнитной активности. Медики рекомендуют в такие периоды сократить физические нагрузки и увеличить потребление воды.

