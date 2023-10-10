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10 октября, 07:45

Наука

Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС

Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС

Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС

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На МКС произошла утечка теплоносителя на модуле "Наука". Проблема произошла на внешнем контуре радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Там уточнили, что экипажу и станции ничего не угрожает. Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне, отметили в госкорпорации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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