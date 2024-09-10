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Новости

Новости

10 сентября, 16:00

Наука

Сильная активность Солнца спровоцировала магнитную бурю

Сильная активность Солнца спровоцировала магнитную бурю

Геомагнитное возмущение ожидается на Земле вечером 10 сентября

Магнитная буря скоро накроет Землю

Магнитная буря накроет Землю 10 сентября

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Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле

10 сентября на Земле начнется магнитная буря. Вызвана она сильной активностью Солнца. Там произошло сразу два выброса плазмы, облака от этих выбросов столкнутся с Землей после 18:00.

По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича сейчас время солнечного максимума, когда появляются солнечные пятна, а также вспышки, из-за которых и происходят магнитные бури. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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