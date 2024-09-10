Сильная активность Солнца спровоцировала магнитную бурю

10 сентября на Земле начнется магнитная буря. Вызвана она сильной активностью Солнца. Там произошло сразу два выброса плазмы, облака от этих выбросов столкнутся с Землей после 18:00.

По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича сейчас время солнечного максимума, когда появляются солнечные пятна, а также вспышки, из-за которых и происходят магнитные бури. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.