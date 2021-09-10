Стали известны лауреаты Шнобелевской премии

Шнобелевскую премию мира получили ученые, которые опытным путем доказали, что борода защищает от ударов в лицо.

Чтобы проверить гипотезу, американские исследователи использовали модель костей черепа, покрытую овечьей шерстью. На нее роняли груз и сравнивали с результатом удара по костям без бороды. Биологи пришли к выводу, что волосы действительно защищают.

Награду в области экономики завоевали ученые, которые доказали, что степень ожирения чиновников коррелирует с уровнем коррупции в стране. А премию в области транспорта отдали исследователям, которые выясняли, насколько безопасно перевозить носорогов в перевернутом виде, подвешивая их за ноги. Ученые пришли к выводу, что такой способ транспортировки не вредит животным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.