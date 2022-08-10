Полет кометы, угрожавшей безопасности Земли, закончился столкновением с Солнцем. Это зафиксировали в обсерватории Европейского космического агенства.

Астрономы полагают, что потерпевший крушение объект – часть огромного космического тела, которое распалось несколько столетий назад. В частности, подозрение упало на одну из околосолнечных комет. Она случайно попала в объектив мексиканского астронома аж в конце позапрошлого века.

Позднее специалисты насчитали почти 500 фрагментов космической странницы диаметром в 800 метров. К Земле она приближалась на 538 километров – расстояние критическое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.