Космический корабль компании SpaceX пристыковался к МКС

Космический корабль компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции. Главное отличие этой миссии – ее экипаж состоит только из коммерческих туристов. Это три бизнесмена и инвесторы из США, Израиля и Канады, а также бывший астронавт, каждый из которых заплатил за полет около 55 миллионов долларов.

Несмотря на немалую стоимость путешествия, спрос все равно есть. В компании Илона Маска объявили, что планируют совершать такие коммерческие полеты два-три раза в год. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.