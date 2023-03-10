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Ученые назвали дату возможного столкновения астероида с Землей

Ученые назвали дату возможного столкновения астероида с Землей

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Американские ученые назвали дату возможного столкновения с Землей недавно открытого астероида. По предварительным расчетам, до планеты он долетит к 2046 году. Вероятность для подобных случаев достаточно высокая – 1 к 600.

В данный момент специалисты NASA следят за космическим телом диаметром 50 метров, которое назвали 2023 DW. Астероид, считают ученые, упадет в Индийский океан или на Восточное побережье США.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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