Космический корабль "Союз МС-27" благополучно приземлился в степях Казахстана. Кадры эвакуации экипажа показали в "Роскосмосе". Сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.

"Союз МС-27" приземлился юго-восточнее города Жезказган. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонатан Ким. Они выполняли задачи с 8 апреля.

