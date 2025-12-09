Космический корабль "Союз МС-27" успешно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-27" успешно приземлился в казахстанской степи. Как сообщили в "Роскосмосе", сведение с орбиты и спуск прошли в штатном режиме. Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган.

На борту корабля находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонатан Ким. Экипаж выполнял задачи на орбите с 8 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.