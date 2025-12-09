Космический корабль "Союз" с экипажем отстыковался от МКС

Москва в режиме реального времени следит за возвращением экипажа космического корабля "Союз" на Землю. Около двух часов назад корабль успешно отстыковался от Международной космической станции и начал движение к Земле.

На борту находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонатан Ким, которые работали на станции с апреля этого года. За время экспедиции экипаж провел десятки научных экспериментов.

