Затмение Венеры можно будет наблюдать в небе над Москвой 9 ноября

Москвичи 9 ноября смогут стать свидетелями редкого космического явления – затмения Венеры. Планета скроется за Луной в период с 13:02 до 14:15.

Как рассказали сотрудники Московского планетария, чтобы при ясной погоде небесное представление было видно невооруженным глазом, необходимо выбрать подходящую площадку. Для этого подойдут, например, Воробьевы горы, Поклонная гора или парк "Зарядье".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.