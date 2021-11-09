Ракета Crew Dragon вернулась на Землю

Ракета Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане у берегов Флориды. Ранее корабль с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС, облетел станцию, чтобы сделать несколько фотографий, и пошел на снижение.

Завтра, 10 ноября, к МКС на корабле Илона Маска полетит третий экипаж, в составе которого будут находиться трое американских астронавтов и один представитель Европейского космического агентства. Запуск намечен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди.

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