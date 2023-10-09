Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС

На МКС произошла утечка теплоносителя на модуле "Наука". Проблема произошла на внешнем контуре радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Там уточнили, что экипажу и станции ничего не угрожает. Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне, отметили в госкорпорации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.