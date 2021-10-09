Пять нобелевских лауреатов выступают на Всероссийском фестивале NAUKA 0+

Пять нобелевских лауреатов, а также ведущие ученые со всех континентов выступают на Всероссийском фестивале NAUKA 0+, который одновременно проходит в столице и в регионах.



Состоится около 10 тысяч мероприятий на более чем 500 площадках. Основные события пройдут в Москве: в Фундаментальной библиотеке и в Шуваловском корпусе МГУ, выставочном комплексе "Экспоцентр", президиуме Российской академии наук, а также в парке "Зарядье".

Ключевые темы созвучны повестке объявленного Года науки и технологий: новая медицина, освоение космоса, новые вызовы и угрозы, новые производственные технологии, связанность территории, климат и экология, генетика и качество жизни, энергетика будущего.

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