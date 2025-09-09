Космический корабль "Прогресс МС-30" затоплен в Тихом океане

Корабль "Прогресс МС-30", который отстыковался от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Основная его часть сгорела в плотных слоях атмосферы Земли.

"Прогресс МС-30" прибыл на МКС полгода назад. Он доставил 2,5 тонны грузов – аппаратуру, одежду и питание для космонавтов, а также скафандр для работы в открытом космосе. На место этого корабля пристыкуется аналогичный, который должен отправиться с Байконура 11 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.