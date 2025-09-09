Космический корабль "Прогресс МС-30" отстыковался от МКС

Корабль "Прогресс МС-30" отстыковался от Международной космической станции (МКС) после 6 месяцев полета, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

После схода с орбиты основная часть корабля сгорит в плотных слоях атмосферы Земли, а остальные элементы упадут в несудоходном районе Тихого океана.

"Прогресс МС-30" прибыл на МКС 3 марта. Он доставил 2,5 тонны грузов – аппаратуру, одежду и питание для космонавтов, а также скафандр для работы в открытом космосе.

