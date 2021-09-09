Российские космонавты начали шестичасовой выход в открытый космос

Космонавт Петр Дубров установил перекидной поручень на модуле "Наука". Об этом сообщили на официальной странице Роскосмоса в Twitter.

Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука" с МКС. Это уже второй выход космонавтов в открытый космос на этой неделе и 50-й плановый.

Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе более 6 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.