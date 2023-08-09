Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 18:30

Наука

Космонавты РФ вышли в открытый космос в пятый раз с начала 2023 года

Космонавты РФ вышли в открытый космос в пятый раз с начала 2023 года

Россия запустит первую почти за полвека миссию на Луну

Ледник окрасился в кроваво-красный цвет на Алтае

Новости мира: в Великобритании открыли центр по разработке вакцин против будущих пандемий

Новости часа: запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" доставила на орбиту метеорологический спутник

SpaceX запустила на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat G-37

Станцию "Луна-25" пристыковали к разгонному блоку на космодроме Восточный

Американский грузовой космический корабль стартовал к МКС

Ученые спрогнозировали, что произойдет с пляжами на Кипре к 2100 году

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Космонавтам предстоит переместить с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" переносное рабочее место и протестировать его. Для работы они используют манипулятор ERA.

По расчетам специалистов, длительность выхода должна составить 6 часов 45 минут. Прокопьев с Петелиным выполнят уже шестой совместный выход в открытый космос за свой полет, начавшийся 21 сентября 2022 года. В ходе предыдущего полета Прокопьев уже два раза работал за бортом станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика