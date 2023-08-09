Космонавты РФ вышли в открытый космос в пятый раз с начала 2023 года

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Космонавтам предстоит переместить с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" переносное рабочее место и протестировать его. Для работы они используют манипулятор ERA.

По расчетам специалистов, длительность выхода должна составить 6 часов 45 минут. Прокопьев с Петелиным выполнят уже шестой совместный выход в открытый космос за свой полет, начавшийся 21 сентября 2022 года. В ходе предыдущего полета Прокопьев уже два раза работал за бортом станции.

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