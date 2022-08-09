Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур

С Байконура 9 августа стартовала ракета "Союз" с иранским спутником и 16 малыми космическими аппаратами. Трансляцию вел "Роскосмос".

В частности, на орбиту выводят спутник "Кузбасс-300" – это российская разработка. Наноустройство весит всего четыре килограмма, оно будет следить за экологической обстановкой в регионе.

Иранский спутник предназначен для дистанционного зондирования Земли. Его разработал "Роскосмос" по заказу Ирана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.