Космический корабль компании SpaceX пристыковался к МКС. Главное отличие этой миссии состоит в том, что ее экипаж полностью состоит из коммерческих туристов.

Совсем скоро четверо путешественников смогут перейти на борт станции, где проведут около восьми суток. Стоимость такого тура на международную станцию сейчас составляет 55 миллионов долларов. Но спрос все равно есть. В компании Илона Маска объявили, что планируют совершать подобные коммерческие полеты 2–3 раза в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

