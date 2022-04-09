Корабль Crew Dragon компании SpaceX сблизился с МКС. В 14:45 по московскому времени должна произойти стыковка. Пилотируемый космический корабль вывела на орбиту тяжелая ракета-носитель Falcon 9. Это произошло накануне в 18:17 по московскому времени.

На борту находятся космические туристы и их сопровождающие. В общей сложности они проведут на орбите 10 дней, в том числе восемь из них на МКС. Этот тур на станцию стоит 55 миллионов долларов. Полеты с космическими туристами планируют совершать 2–3 раза в год.

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