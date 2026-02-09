Форма поиска по сайту

09 февраля, 10:00

Наука

Илон Маск призвал начать полноценное освоение Луны

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что настало время начать полноценное освоение Луны. Такой комментарий бизнесмен оставил в соцсети под постом о высадке астронавта Нила Армстронга, ставшего первым человеком, который прилетел на спутник Земли.

По словам предпринимателя, его компания SpaceX уже сместила акцент на строительство города на Луне. Согласно его прогнозам, этого можно будет достичь менее чем за 10 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наука

