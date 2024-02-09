На Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса. Об этом сообщили специалисты Института прикладной геофизики. Всплеск энергии продолжался 38 минут. По словам ученых, сейчас влияние этого события на ионосферу Земли оценивается на три балла из пяти. Такие вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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