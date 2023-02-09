Грузовой корабль "Прогресс МС-22" вывели на орбиту. "Роскосмос" показал запуск корабля с Байконура в прямой трансляции.

Космический грузовик успешно отделился от третьей ступени и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Стыковка к модулю "Звезда" запланирована на 11 февраля в 11:47 по московскому времени.

"Прогресс МС-22" доставит на станцию топливо, питьевую воду, различное оборудование и аппаратуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.