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Наука

Грузовой корабль "Прогресс МС-22" вывели на орбиту

Грузовой корабль "Прогресс МС-22" вывели на орбиту

Космический грузовик "Прогресс МС-22" отправился к МКС

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Грузовой корабль "Прогресс МС-22" вывели на орбиту. "Роскосмос" показал запуск корабля с Байконура в прямой трансляции.

Космический грузовик успешно отделился от третьей ступени и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Стыковка к модулю "Звезда" запланирована на 11 февраля в 11:47 по московскому времени.

"Прогресс МС-22" доставит на станцию топливо, питьевую воду, различное оборудование и аппаратуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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