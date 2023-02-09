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Космический грузовик "Прогресс МС-22" отправился к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-22" отправился к МКС

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Космический грузовик "Прогресс МС-22" отправился к МКС. Полет к станции продлится 50 часов 31 минуту. Корабль сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется в 11:47 по московскому времени 11 февраля.

Всего в космосе корабль проведет полгода. На его борту находится больше тонны сухих грузов для экипажа и систем станции, топливо, азот, много питьевой воды и оборудование для множества экспериментов, в частности в области нейроиммунитета и 3D-печати в условиях микрогравитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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