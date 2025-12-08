В Китае обнаружены следы динозавров возрастом 200 миллионов лет

На юго-западе Китая ученые обнаружили следы динозавров, возраст которых оценивается в 200 миллионов лет. Более 20 отпечатков сохранились на скальной породе.

Изначально следы заметил один из туристов, а подлинность и научную ценность находки позже подтвердила специальная исследовательская группа.

Кроме того, специалисты обнаружили фрагменты окаменевшей древесины, которые помогут получить новые данные о природе местной экосистемы того периода.

