08 декабря, 07:00Наука
В Китае обнаружены следы динозавров возрастом 200 миллионов лет
На юго-западе Китая ученые обнаружили следы динозавров, возраст которых оценивается в 200 миллионов лет. Более 20 отпечатков сохранились на скальной породе.
Изначально следы заметил один из туристов, а подлинность и научную ценность находки позже подтвердила специальная исследовательская группа.
Кроме того, специалисты обнаружили фрагменты окаменевшей древесины, которые помогут получить новые данные о природе местной экосистемы того периода.
