С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз" с японскими туристами на борту

С космодрома Байконур стартовала ракета с туристами. Пилотируемый корабль "Союз" 8 декабря впервые в истории доставит на МКС сразу двух космических путешественников. Это японцы – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэдзава и его личный ассистент Йозо Хирано. С ними летит российский космонавт Александр Мисуркин.

Экипаж провожали под песню "Трава у дома". Впервые она звучала на японском языке.

Полет продлится 12 суток. За это время японцы проведут два эксперимента. Они хотят написать картину и смешать краски с водой в условиях невесомости. Для написания картины на МКС взяли особый бокс, который не позволит акварельным краскам из тюбиков разлететься. Сюжет самой картины пока неизвестен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.