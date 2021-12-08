С Байконура запустили космический корабль с туристам

С космодрома Байконур стартовал космический корабль "Союз" с двумя туристами, который направляется на МКС.

По традиции экипаж вышел из гостиницы "Космонавт" под песню "Трава у дома". В этот раз часть композиции прозвучала на японском. Вместе с командиром корабля Александром Мисуркиным 12 суток на орбите проведет японский миллиардер и его помощник. На борту также находятся новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа МКС. Космонавты получат письма, музыку, материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходники, средства гигиены и 13 килограммов свежих фруктов.

Возвращение "Союза" запланировано на 20 декабря. Подробнее – в эфире Москва 24.