Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Российские ученые из биотех-лаборатории Neiry совместно со специалистами МГУ первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту. В результате Пифия смогла правильно ответить на сотни научных вопросов, включая вопросы о квазарах, миелиновых оболочках и языке программирования Python.

Как отметил руководитель лаборатории Василий Попков, электроды были имплантированы в несколько отделов мозга крысы, которая слышит вопрос, но не понимает его. Искусственный интеллект расшифровывает его и дает ответ, который подается на стимулятор, вызывая у животного соответствующие ощущения.

По мнению ученых, в будущем такая технология позволит любому человеку с имплантированным нейроинтерфейсом получать доступ к знаниям всего мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.