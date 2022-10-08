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Новости

08 октября, 18:00

Наука

На фестивале NAUKA 0+ рассказали об антибиотиках и глобальной биологической угрозе

На фестивале NAUKA 0+ рассказали об антибиотиках и глобальной биологической угрозе

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8 октября в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ прошла лекция профессора Лилии Габбасовой по теме "Устойчивость к противомикробным препаратам как фактор глобальной биологической угрозы".

Человечество бок о бок живет с многочисленными микроорганизмами, в числе которых есть и болезнетворные микробы. Появление противомикробных препаратов, антибиотиков стало защитой против вредоносных микроорганизмов. Однако беда в том, что микробы приспособились к новой реальности, стали устойчивыми к лекарственным препаратам.

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