08 сентября, 11:00Наука
Ракету "Союз" установили на стартовый комплекс Байконура
На Байконуре готовятся к отправке в космос грузового корабля "Прогресс МС-32". Ракету "Союз", которая выведет его на орбиту, установили в вертикальном положении на стартовый комплекс.
Специалисты проводят финальные тестирования всех систем перед запуском. Старт "Прогресса" к Международной космической станции запланирован на вечер 11 сентября. Основную часть груза составляют топливо, запасы воды и продовольствия.
