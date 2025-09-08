Лунное затмение было видно в разных частях мира

Затмение было хорошо видно в разных частях мира. В Азии красной луной любовались миллионы людей от Саудовской Аравии до Филиппин. Увидеть это также можно было в некоторых частях Восточной Африки и западной половине Австралии.

Жители Дубая, Иерусалима и Багдада наблюдали, как тень Земли закрыла полную луну. Хуже затмение было видно в США.

Через две недели за исчезновением Луны последует частичное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители Новой Зеландии, части Австралии и Антарктиды.

