На МКС состоялись первые в истории "космические Олимпийские игры"

На Международной космической станции прошли первые в истории "космические Олимпийские игры". Об этом в Twitter написал французский астронавт Тома Песке.

Он рассказал, что всего в первой "космической Олимпиаде" было четыре дисциплины, основанные на борьбе в условиях невесомости. В турнире участвовали две команды и семь атлетов.

В так называемой "вольной программе без пола" победу одержал россиянин Петр Дубров, который выполнил упражнения, не касаясь при этом никаких поверхностей. Еще одной дисциплиной были соревнования по гандболу без использования рук. Согласно правилам, космонавт должен был при помощи дыхания забить шарик в импровизированные ворота.

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